وزير الاعلام يزور مقر شركة عربسات ويناقش مع رئيسها أوجه التعاون المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار وزير الاعلام وزير الاعلام معمر الارياني اليوم مقر شركة عربسات في الرياض وكان في استقباله الدكتور خالد بالخيور الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عربسات".



وناقش اللقاء الذي عقد بحضور عدد من المهندسين والمختصين بالمؤسسة اوجه التعاون بين وزارة الاعلام اليمنية والقمر عربسات واستضافة الباقة اليمنية على المدار الذي يغطي الوطن العربي والدول الاوربية وكذا تطوير الية العمل المشترك في تحسين جودة البث ووصل الجمهور العربي بالقنوات اليمنية على مساحات دولية واسعة.

واكد الارياني على ما يمثله القمر عربسات من أهمية للمشاهد العربي في شتى مناطق التغطية الاعلامية للقمر وعلاقته بكبرى الاقمار العالمية، لافتا الى أن ما شهدته المؤسسة من تطور في السنوات الاخيرة هو محل تقدير الجميع..منوها بالدور السعودي في رعاية الاعلام اليمني ومساندة اليمنيين في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

من جهته رحب المهندس خالد بالخيور بالوزير واستعرض مع فريق عمله جملة من التطورات التي وصل اليها عربسات وآلية تقديم الخدمات الاعلامية والاتصالية لليمن.

حضر اللقاء رئيس قطاع قناة عدن فارس عبدالعزيز ونائب رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية خالد عليان ومن جانب المؤسسة العربية المدير الاقليمي للمبيعات المهندس خالد خاشقجي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية الدكتور بدر السويدان ونائب الرئيس التنفيذي للتسويق وائل البطي.