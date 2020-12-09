ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر في الارواح والمعدات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب محافظة مارب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان مليشيا الحوثي شنّت صباح اليوم هجوماً حاولت من خلاله التقدم نحو مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث تصدّوا للهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا المليشيات على التراجع والفرار.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن أسلحة وتدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.