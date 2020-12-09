شكرا لبحثكم عن خبر هذا ما يبحث عنه اليمني في جوجل2020 .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنوعت كلمات البحث في محرك "جوجل" في اليمن خلال العام الجاري 2020، بين الجادة والطريفة والمسلية، وكلها باللغة العربية.

وجاءت كلمات "الحرب، والمرتبات، وانهيار الريال اليمني، والسلام، والشرعية، والحوثيين، وزواج المتعة( المنتشر بين الحوثيين)"، من أكثر كلمات البحث؛ وفقا لمختصي معلومات ونشطاء.

كما جاءت كلمات صور، ثم اليمن ثم بنات ثم نت فكلمة أخبار، ثم تويتر ثم قصص ثم أخبار اليمن ثم أفلام وأخيرا كلمة فيسبوك.

وكانت الإحصاءات أظهرت أن اليمن تأتي في المركز الأول عربيا ضمن قوائم الباحثين عن كلمات الجنس، جنس، في ظل أجواء الكبت والحرمان التي يعيشها الشباب في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.