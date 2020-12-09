شكرا لبحثكم عن خبر نواب الراعي وبقايا الشورى يفوضون الحوثي بشان الجنوب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تحصل كريتر سكاي من مصادر خاصة عن اجتماع لمجلس النواب و الشورى في صنعاء لاتخاذ قرارت تخص المناطق الجنوبية .
و قال مصدر لكريتر سكاي من داخل الإجتماع المشترك أنه تم تفويض قيادة جماعة الحوثي باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة" لمواجهة النفوذ السعودي الاماراتي في المحافظات الجنوبية حد وصفهم .
،و أضاف المصدر :أن قرر أيضا دعم ابناء تلك المناطق على طرد المحتل" وفق ما جاء في الاجتماع المشترك حد تعبيرهم .
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