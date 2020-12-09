تدشين اللقاءات الموسعة لمعرفة فرص الإستثمارات في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، ورش العمل واللقاءات الموسعة لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاساسية والخدمية بالمحافظة وتقديمها كاوراق عمل للمؤتمر الاول للاستثمار الذي يجري الترتيب لإنعقاده في المحافظة .



وفي التدشين، اشار محافظ شبوة إلى الفرص الإستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي والخبرات المهنية المؤهلة التي تعمل بهذا القطاع .. منوهاً بضرورة بلورة الافكار وابراز الفرص الاستثمارية الثمنية للقطاع ودراستها وتقديمها كاوراق عمل للمؤتمر الاول للاستثمار بالمحافظة .

وناقش اللقاء الزراعي الذي ضم وكيل وزارة الزراعة الاسبق المهندس احمد العشلة ومدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة فهد مبروك وكوادر المكتب وفروعه بالمديريات ورؤساء الجمعيات الزراعية والنحلية فيها، جملة من القضايا المرتبطة بالقطاع والنشاط الزراعي بالمحافظة والاضرار التي تعرض لها مؤخرا بسبب فيضانات الامطار والسيول وتوقف تمويل المشروعات الزراعية لاصلاحها .

وجدد المحافظ محمد بن عديو الاهتمام بالقطاع الزراعي بالمحافظة و بشقيه النباتي والحيواني .. مبدئيا استعداد السلطة المحلية لتمويل مشروع اقامة معهد زراعي بالمحافظة يتولى برامج تدريب كوادرها الزراعية ويكون بمثابة النواة الاولى لانشاء كلية الزراعة فيها.

وشدد على اهمية التوسع في زراعة المحاصيل النقدية بالمحافظة وادخال التقنيات الفنية الحديثة في المجال الزراعي بالمحافظة والتقليل من استخدام وسائلها التقليدية وانشاء اشكال اتحادية للجمعيات الزراعية والنحالين على مستوى المحافظة .

بدوره استعرض مدير عام مكتب وزارة الزراعة، فهد مبروك طبيعة الاحتياجات الفعلية لتحقيق النهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة من جديد .. لافتاً إلى إعتماد كثير من أبناء المحافظة على القطاع الزراعي كمصدر دخل وحيد لهم .