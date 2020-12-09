 البحسني يقوم بزيارة تفقدية لموقع المساحة المخصصة لإقامة مطار سيئون الدولي الجديد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة تفقدية لموقع المساحة المخصصة لإقامة مطار سيئون الدولي الجديد أعلى هضبة عقبة كتبة.



واطلع المحافظ البحسني على موقع المطار الجديد ومساحته الشاسعة التي ستفتح آفاقا جديدة لاستقبال أكبر عدد من الطائرات، مشيراً إلى اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة ومساعيها لإنشاء هذا المطار الحيوي الذي سيخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتعرف محافظ حضرموت على مكونات ومتطلبات مشروع انشاء مطار جديد أعلى هضبة عقبة كتبة، مؤكداً أن قيادة السلطة ستضع هذا المشروع ضمن أولويات اهتماماتها، وستعمل على تجهيز الدراسات للبدء في تنفيذ المشروع الحيوي.