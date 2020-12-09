شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تقدم منحة غذائية جديدة لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة غذائية جديد لليمن بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي عبر برنامج الأغذية العالمي .



وقال بيان صادر عن سفارة اليابان لدى اليمن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن الحكومة اليابانية تبادلت مذكرات مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في 7 ديسمبر الجاري لتقديم هذه المنحة التي تضاف إلى ما قدمته اليابان هذا العام للبرنامج .. مشيراً إلى أن قيمة المساهمات اليابانية الإجمالية التي قدمتها اليابان استجابةً للاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال هذا العام بلغت حوالي 47.7 مليون دولار .

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تقدم منحة غذائية جديدة لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.