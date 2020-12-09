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يزيد بن سلمان - شبوة - نجا مواطنين اثنين من الموت المحقق، بأعجوبة، بعد دهس شاحنة كبيرة لدارجة نارية كانا يستقلانها في اليمن.

وتداول نشطاء عبر برامج التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يوثق دهس شاحنة لمواطنين اثنين على متن دراجة ومرورها فوقهم، إلى أن قدرة الله وعنايته كتبت لهم النجاة من الموت المحقق.

وحسب الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، كان مواطنين أثنين على متن دراجة نارية، مقابل مقدمة الشاحنة التي كانت متوقفة، وأثناء ذلك تحركت الشاحنة لتدهس الدراجة ومن عليها وتمر فوقهم، ليخرج المواطنين بسلام من مؤخرة الشاحنة.

وعلق النشطاء على الفيديو معتبرين هذا المشهد مرعب، وفي نفس الوقت تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وعنايته ورعايته بعباده، حيث خرج المواطنين من هذا الحادث المرعب دون أن يصاب أي منها بأذى بفضل الله ورعايته.

فيديو / مواطنان ينجيان من حادث دهس مروع