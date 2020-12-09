شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول امني بلحج :" ملف غرق 3 أطفال غرقا سُلم الى النيابة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مدير البحث الجنائي بأمن الحوطة الملازم / علي الوكالة أن محاضر جمع الاستدلالات الخاصة بقضية وفاة ثلاثة أطفال غرقا في بحر الغدير في العاصمة عدن سُلمت إلى نيابة الحوطة اليوم الأربعاء ٩ ديسمبر.

وقال الوكالة في تصريح حصري لـعدن تايم :" إن الاجهزة الأمنية قد استكملت التحقيقات في قضية مصرع ثلاثة أطفال الى النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات وفقاً للقانون.

وبحسب الوكالة الذي أوضح بإن توصيف قضية وفاة ثلاثة أطفال هو بسبب "الإهمال" من قبل إدارة المدرسة سيما وأن إدارة مدرسة النقيب لم تقم بأشعار أإدارة التربية بهذه الرحلة وذلك بحسب بلاغ من قبل مدير تربية الحوطة حد وصفه.

وتحولت رحلة مدرسية نظمتها مدرسة النقيب الاهلية من مدينة الحوطة الى عدن الى فاجعة عقب مصرع ثلاثة أطفال غرقا في ساحل الغدير في العاصمة عدن منذ ايام.