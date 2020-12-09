شكرا لبحثكم عن خبر من الرياض.. حكومة الاطفال تواصل استفزاز اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل حكومة شباب وأطفال مهازلها واستفزازها للشعب في الجنوب والشمال ، بإنعقاد لقاءات مع مسؤولين سعوديين في العاصمة الرياض.

وظهر المدعو محمد جميع رئيس وزراء مايسمى حكومة شباب وأطفال اليمن في لقاء جمعه مع رئيس الجانب السعودي عبدالله بن مرعي، في مشهد يعكس مدى الحقد الدفين التي تكنه حكومة الشرعية للشعب اليمني ، تزامنا مع تردي الأوضاع الخدمية والأمنية والمعيشية ، وتجاهلها لمطالب الشعب.

وابدى المجلس الإنتقالي الجنوبي عن رفضه القاطع لممارسات عبثية يقوم بعض الشباب ، الذين يحتمون بمسؤولين بحكومة الفساد الشرعية ، الأمر الذي يرفضة الشعب شمالا وجنوبا ، ويستهين بدماء الشهداء.

وعبر العديد من الشباب عن رفضهم المطلق لتمثيلهم والتحدث بإسمهم عن طريق هذه الحكومة ، مؤكدين عدم إعترافهم وبها.

عن عدن تايم: