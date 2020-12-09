شكرا لبحثكم عن خبر إنهيار الإقتصاد يعكس حالة الإزدواج في الحكومة وتشتت السياسات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العرب

أرجعت صحيفة "العرب" اللندنية، سبب انهيار الوضع الاقتصادي في غالبية المحافظات، وتراجع أسعار الريال بشكل حاد إلى حالة الازدواج في الحكومة اليمنية، وتشتت السياسات والقرارات الصادرة عنها.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، شبه غائبة عن الواقع المعيشي اليومي للسكان في مناطق سيطرتها.

وأشارت إلى أن تلك الحكومة تحاول جلب المزيد من المساعدات الخارجية، في ظل صعوبات متزايدة بالحصول على التمويلات الضرورية لذلك نظرًا لعزوف المانحين.