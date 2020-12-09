شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دأت اليوم بسيئون، دورة تدريبية حول التشبيك والشراكة لمنظمات المجتمع المدني، نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء، بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية.

وتستهدف الدورة التي يحاضر فيها على مدى يومين المدرب شكري مقدم ، 30 مشاركا يمثلون منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت. وأكد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله باجهام، اهمية العلاقات والتشبيك لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز اداء العمل الخيري والإنساني.

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