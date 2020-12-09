شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر أساس لعدد من المشاريع بمديرية تريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش، اليوم بمدينة تريم، ثانوية عيديد للبنات، البالغ تكلفتها 728 الف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت.



ويتكون المشروع من 18 فصلا دراسيا مع ملحقاتها وتستوعب 500 طالبة.

كما افتتح مشروع مقر نادي الهلال الرياضي بالسويري البالغ تكلفته 96 الف دولار، بتمويل محلي، ويتضمن مكاتب ادارية وصالة ألعاب وغرفة اجتماعات وملحقاتها، ويقع على مساحة 240 متر مربع .

وفي نفس السياق، افتتح المحافظ بمديرية تريم مشروع الوحدة الصحية بعيديد، البالغ كلفته الاجمالية 84 ألف دولار بتمويل محلي، ويتكون من دورين ويضم عددا من العيادات ومختبر وقسم للأشعة وصيدلية وغرف ترقيد ومكتب للإدارة.

الى ذلك وضع البحسني حجر الأساس لمشروع الصيانة الطارئة للطرق الرئيسية والدولية بالوادي والصحراء؛ الذي ينفذه ويشرف عليه صندوق صيانة الطرق بكلفة إجمالية 3 مليار و225 مليون ريال ويشمل تعبيد أكثر من 1000 كيلو متر من الطرق في جميع مديريات الوادي والصحراء.

كما وضع حجر الأساس لمشروع مرافق الصرف الصحي بمديرية تريم، بكلفة اجمالية 25 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويتكون المشروع من 4 عقود تضم شبكات صرف صحي ومحطة معالجة وخط الطرد الرئيسي، وتبلغ كلفة المشروع الاول التقديرية "خط الصرف الرئيسي ومحطة ضخ وخط الطرد " 7 ملايين و307 ألف دولار، فيما الكلفة الاجمالية للمشروع الثاني "شبكات صرف الصحي للمناطق الشمالية الشرقية بمدينة تريم" 7 ملايين و276 ألف دولار .

في حين تبلغ كلفة المشروع الثالث "شبكات صرف صحي للمناطق الجنوبية الغربية لمدينة تريم" 8 ملايين و115 ألف دولار، ويتضمن المشروع الرابع إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي (احواض الاكسدة) بكافة مكوناتها بكلفة 5 ملايين و290 ألف دولار.

على صعيد متصل، تفقد محافظ حضرموت على أعمال الترميم التي جرت بمبنى مكتب إدارة التربية والتعليم بمديرية تريم، بعد دعمه من قبل السلطة المحلية بحضرموت بـ15 مليون ريال، الى جانب دعم ترميم مركز الشرطة بالمديرية.

وزار المحافظ البحسني، معرض الصور للفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه، الذي ينظمه مكتب الثقافة بتريم، بالتنسيق مع مكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت، عرفانا بعطاءات الفنان الكبير ابوبكر سالم، الذي انطلقت بداياته الفنية من مسقط رأسه مديرية تريم.

كما تفقد سير العمل الجاري في مشروع بناء قسم الطوارئ التوليدية والدور الثانية لمركز الأمومة والطفولة بمستشفى تريم العام ؛ موجها بسرعة استكمال المشروع وتجهيزه، واطلع المحافظ على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى تريم، وأبرز الصعوبات، وسبل التغلب عليها لما فيه تطوير الخدمات الصحية لأبناء المديرية والمناطق المجاورة لها.

ووجه المحافظ السلطات المحلية والجهات الصحية بوادي حضرموت بإعداد دراسة فنية لإنشاء مستشفى جديد متكامل يتناسب مع حجم الكثافة السكانية للمديرية، أعلى هضبة كتبه.

وتفقد البحسني سير العمل في المستشفى الميداني بمديرية تريم، الذي نفذته مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي. وطاف بالمستشفى الذي تبلغ سعته السريرية 60 سريرا، متجولا بأقسام للطوارئ والرقود والعزل والعناية المركزة والمختبر والصيدلية الخاصة بالمستشفى.

وفي السياق تفقد محافظ حضرموت المشروع الدولي طريق عقبة كتبة السلاسل بوادي حضرموت، الذي يربط وادي حضرموت بمديريات الشريط الصحراوي.

واطلع المحافظ، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، وعدد من الوكلاء، على سير العمل الجاري بوتيرة عالية في شق وسفلتة الطريق الذي يربط مدينة تريم بمديرية القف بطول 14 كيلومتر، بكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار بتمويل محلي، حيث بلغت نسبة انجازه 90% .