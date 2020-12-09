شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش تسوير ميناء نشطون وإشكاليات الأراضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع، برئاسة وكيل محافظة المهرة، مختار بن عويض، احتياجات ميناء نشطون والصعوبات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها.

وناقش الاجتماع مشروع تسوير الميناء وإشكاليات الأراضي، حيث وجه الوكيل مكتب الأراضي بنزول المهندسين إلى الموقع ووضع حلول للعوائق والإشكاليات. ووقف الاجتماع أمام ترتيبات افتتاح الكنترول الخاص بالميناء، وحاجة الميناء إلى غاطس وسيارة إطفاء وإجراءات متابعة ذلك لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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