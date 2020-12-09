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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يفتتح مقر قيادة اللواء 101 شرطة جوية بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، ووكيلا المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري والعميد صالح لحمدي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، اليوم بمدينة سيئون، مقر قيادة اللواء 101 شرطة جوية، تزامناً مع احتفالات اليمن بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.
ويتضمن مبنى اللواء مكاتب للقاعدة الجوية والعمليات والبشرية والتدريب والسيطرة والتوجيه المعنوي، المزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة وكاميرات المراقبة.
وأقيم حفلاً خطابياً القى خلاله المحافظ كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.. مشيرا الى أن اللواء 101 حظي باهتمام من قبل رئيس الجمهورية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، من خلال الإسهام وتقديم الدعم لبناء اللواء الذي يمثل نموذجا لقوات الشرطة الجوية على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى عاتقه أوكلت إليها مهمة الإشراف على أمن مطارات الوطن.
وفي سياق آخر اطلع المحافظ، على سير الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية بمبنى معهد التعليم الفني والتدريب المهني والذي يضم 16 قاعة تعليمية، و 11 قاعة كبرى متعددة الأغراض، حيث بلغت نسبة الإنجاز 81٪، بتكلفة 706 ألاف دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت.
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