محافظ حضرموت يلتقي مدير إدارة تنمية المرأة بالوادي ويؤكد دعمه لتأهيل المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أهمية أن تحظى المرأة الحضرمية باهتمام خاص في مجالات التعليم والتنمية والتدريب والتأهيل، وتشجيعها ودعمها لتتبوأ مناصب قيادية على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه، بمدينة سيئون، مدير عام إدارة تنمية المرأة بوادي وصحراء حضرموت كفى مرعي بن علي جابر، للإطلاع على نشاط الإدارة والخطوات التنفيذية التي تسعى لتنفيذها الادارة لتطوير بناء قدرات المرأة.

واطلع محافظ حضرموت على تصوّر البرنامج التدريبي "اصنعي مشروعك الإبداعي" لطالبات كلية المجتمع بجامعة سيئون، الذي يشمل مراحل في التصميم الداخلي والديكور بالحاسوب، وتصميم الإعلانات والهوية التجارية وطباعتها، وسكرتارية إدارة مكاتب الشركات الخاصة.

وأشار المحافظ البحسني الى حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ مثل هذه البرامج التأهيلية والتنموية، التي تأتي في سياق اهتمام السلطة بتنمية المرأة وتأهيلها في كافة الجوانب، حاثاً إدارة تنمية المرأة على تأهيل قدرات الموظفات بالإدارة وخارجها، بهدف تأسيس كادر نسوي قيادي جديد.