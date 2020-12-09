تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365 - خاص

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.



وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره 'الخليج 365' بـ 4.8 دولارا أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' النشرة اليومية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

* اسمنت حضرموت = 3750 ريال يمني

اسمنت "العربية" حضرموت = 3650 ريال يمني

اسمنت سعودي =3600

اسمنت عماني = 3750 ريال يمني

اسمنت أبيض = 7000 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 2100 ريال سعودي.

* ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 750 ريال يمني