إب..مقتل مواطنين برصاص مسلحين في المخادر

قُتل مواطنين اثنين برصاص مسلحين، في حادثتين منفصلتين، بمديرية المخادر، شمال إب، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين قاما بسرقة المواطن " أمين علي محسن دحان المفلحي" وقتله في منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر.



وأوضحت المصادر أن المتهمين هما( فكري محمد احمد الحوشبي، وأحمد وازع ناجي نجاد) وهما من أصحاب السوابق الجنائية.



في السياق قتل المواطن "محمد يحيى عبدالله منصور المرغمي" بطلق ناري أصيب به أثناء عراك مسلح بين كلاً من "محمد عبده احمد حسين البرح"و "محمد فؤاد علي عايض المرادي".



وتمت الحادثة في سوق عام بمديرية المخادر، التي ازدهرت فيها جرائم القتل وعصابات التقطع التي ترتبط بقيادات حوثية وفق مصادر محلية.



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