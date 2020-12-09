عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت في وقت مبكر من صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف المالكي، أن الطائرة المفخخة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.