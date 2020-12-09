محافظ لحج يدشن مشاريع انارة ويتفقد عدد من المشاريع الخدمية في الحوطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، مشروع إنارة الشارع الرئيس لمديرية الحَوطَة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، و تنفيذ مؤسسة الجود التنموية، بالشراكة مع مكتب منظمة "أكتيد " الإنسانية الفرنسية.

كما وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بالمديرية، بتكلفة 13 مليون ريال، بتمويل المجلس المحلي للمديرية. وتفقَّد محافظ لحج، سير العمل الجاري تنفيذه بمشروع شق طريق المدخل الجنوبي وفرعه شارع التربية، وسفلتة بمديرية الحَوطَة، بتكلفة 96 مليون ريال، بتمويل صندوق صيانة الطرق. وشدد المحافظ على ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية للمشروع، والتنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وصندوق نظافة المدينة وتحسينها بالمحافظة.

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