 البحسني يفتتح مشروع مقر نادي الهلال الرياضي بالسويري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمديرية تريم ، مشروع مقر نادي الهلال الرياضي بالسويري ، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.



وتعرف المحافظ البحسني، والوكيل الكثيري، من وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رياض الجهوري، الى شرح عن مكونات المشروع البالغ كلفته 95 ألف و921 دولار ، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة "من حصة مبيعات النفط".

ويتضمن المشروع مكاتب ادارية وصالة ألعاب وغرفة اجتماعات وملحقاتها ، ويقع على مساحة 240 متر مربع.

وأكد محافظ حضرموت بأن القطاع الشبابي والرياضي يحظى باهتمام كبير من خلال تنفيذ المشاريع الرياضية واقامة المسابقات المختلفة بوصف الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل ، معربا عن أمله بأن يحقق المشروع انطلاقة نوعية للنادي والارتقاء بنشاطه على الصعيدين الرياضي والثقافي، بما يلبي طموحات محبي ومشجعي النادي .

حضر الافتتاح وكلاء المحافظة ، والوكلاء المساعدون ، والقيادات العسكرية والمدنية، ومدير عام مديرية تريم خالد هويدي، ومستشار وزارة الشباب والرياضة علي باشعيب، ورئيس وأعضاء الهيئة الادارية بنادي الهلال بالسويري، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بوادي وصحراء حضرموت.