نائب الرئيس يعزي في استشهاد النقيب محسن عبدالله الدهمشي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل النقيب محسن عبدالله الدهمشي، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في المعارك ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية في البرقية بمناقب الشهيد البطل واستبساله مع رفاقه الأحرار من أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وزملائه من أبطال الجيش، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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