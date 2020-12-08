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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء يوجه بالتحقيق مع القضاة المتغيبين عن أعمالهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش مجلس القضاء الأعلى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس، تقارير هيئة التفتيش القضائي عن أوضاع عدد من المحاكم الإبتدائية في المحافظات المحررة والمتضمنة إحصائية بعدد القضايا المنظورة أمامها وعدد السجناء فيها على ذمة تلك القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب تغيب القضاة عن أعمالهم.
وكلف المجلس، هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القضاة المتغيبين عن أعمالهم والرفع إلى المجلس لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم؛ وترشيح العدد الكافي من القضاة لسد الشواغر في المحاكم للفصل في القضايا المتأخرة بين المتقاضيين.
كما وجه المجلس، رؤساء محاكم الإستئناف في المحافظات بالرفع إلى هيئة التفتيش القضائي بالقضاة المتغيبين عن أداء مهامهم ومتابعة إحصائية المحاكم وحث القضاة على الفصل في القضايا دون تأخير.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع العاملين في بعض المحاكم والنيابات واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
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