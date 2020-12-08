شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الاعلام يرحب بإعلان الادارة الأمريكية فرض عقوبات على المدعو حسن ايرلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب وزير الإعلام معمر الارياني بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو والذي تم تهريبه وتسميته كسفير إيراني لدى مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، في انتهاك لقرارات مجلس الامن والقوانين والمواثيق الدولية.



وأكد وزير الإعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان التدخلات الايرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيسي في انقلاب مليشيا الحوثي وتقويض جهود انهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية.

وثمن الارياني موقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الايرانية وسياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة.

داعيا في هذا السياق، لاستمرار سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الايراني السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيين الابرياء، والعمل على إدراج ذراعها من المليشيا الحوثية ضمن قوائم الارهاب.