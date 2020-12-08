اجتماع بتعز يناقش الصعوبات التي تواجه مكتب النقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة تعز عارف جامل، اليوم، الصعوبات التي تواجه مكتب النقل بالمحافظة.



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام النقل محمد النقيب ومدراء عموم مديريات المدينة، شدد الوكيل جامل على ضرورة ترتيب أوضاع النقل بما يخدم المصلحة العام وضرورة الالتزام بالنظام والقانون فيما يخص تحصيل الإيرادات وعلى ضرورة قيام فروع النقل بالمديريات بواجباتهم وفقا للقوانين النافذة في اطار اختصاص السلطات المحلية بالمديريات .

ووقف الاجتماع على التقارير المقدمة من مدراء فروع النقل بالمديريات والتي تضمنت شرحا تفصيلا لمجمل القضايا والمشكلات والمعوقات التي تواجهة قطاع النقل الداخلي وسط المدينة والمقترحات والمعالجات اللازمة بشأنها وبما يسهم في تحقيق النجاح المنشود والارتقاء بمستوى العمل بما في ذلك تفعيل الاوعية الايرادية المتوقفة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارت منها تشكيل لجنة بإعداد آلية كاملة لقطاع النقل تتضمن كآفة المقترحات والاجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الاداء ومعالجة الاختلالات وجوانب القصور بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها خلال يومين من تاريخه .