اليمن تشارك في إجتماع الصندوق المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب العوج، في الإجتماع رفيع المستوى للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ الذي عقد اليوم برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.



وفي الإجتماع الذي ضم وكيل هيئة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، وممثلي الدول الأعضاء، ثمن الوزير العوج إهتمام الأمم المتحدة بالوضع في اليمن وجهودهم الحثيثة لمساعدة الشعب اليمني في مواجهة أزمته الإنسانية الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة وكذا تخصيص الصندوق المركزي مبلغ 100 مليون دولار مؤخراً لمساعدة الناس على إطعام أنفسهم في البلدان الأكثر عرضة لخطر وباء الجوع المتزايد الناجم عن الصراعات والتدهور الاقتصادي وتغير المناخ ووباء COVID-19 والتي تم تخصيص مبلغ 30 مليون دولار منها للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة الى مساهمة الصندوق في مكافحة آفة الجراد التي عصفت بالمحاصيل الزراعية باليمن .

وأشار الدكتور العوج، إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يحتاج للمزيد من الدعم الذي يقدمه الصندوق .. مستعرضاً التحديات التي تواجه اليمن من خلال تفاقم الوضع الأنساني منها حاجة حوالي 80٪ من السكان، أي 24 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة .

واضاف أن أكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 10 ملايين على وشك المجاعة، بالاضافة إلى أزمة النازحين التي تشكل عبئا اضافيا على الدولة .. مشيراَ إلى عدد النازحين داخليا صل الى 3.6 مليون نازح واكثر من مليون نازح خارجيا .

وأعرب الوزير العوج عن تطلع اليمنيين لدعم الأصدقاء في المجتمع الدولي للحد من تفاقم هذه الازمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد وأن يتمكن الصندوق من تحقيق هدف التمويل الذي حددته الجمعية العامة بمبلغ مليار دولار أمريكي سنويا ..داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعمهم السخي للصندوق الذي يعد أحد أكثر الآليات الدولية فعالية للتصدي للتحديات الإنسانية التي لا يمكن التنبؤ بها و تمويل الاستجابات الإنسانية العاجلة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

شارك في الإجتماع من جانب بلادنا المندوب الدائم للبعثة بلادنا لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي .