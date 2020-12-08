اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، عن تقديم منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لاعادة احياء قطاع صيد الاسماك بمحافظتي عدن وحضرموت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



ويهدف المشروع إلى إعادة بناء سبل العيش وتعزيز قدرات أسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع من خلال توفير معدات الصيد، والتدريب على إصلاح المعدات وصيانتها، وبناء مهارات تجارة الأسماك وإقامة المشاريع مما يؤدي إلى تعزيز صمود المجتمع اليمني في وجه النزاع.

وتبادلت حكومة اليابان مذكرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 2 ديسمبر الجاري في نيويورك لتدشين مشروع إعادة بناء سبل العيش والقدرات لأسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع في عدن وحضرموت.

واشارت الحكومة اليابانية، الى ان هذه المساعدات تمثل جزء من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته حكومة اليابان في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض..مؤكدة مواصلة جهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في هذا الوضع الصعب.