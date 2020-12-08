‎منصة شباب وعي تشارك في اختتام " مؤتمر الشباب اليمني لبناء السلام".. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استمراراً لنشاط منصة شباب وعي في العديد من المحافظات؛ ضمن برنامج مشاورات الشباب من أجل سلام مستدام برعاية الامم المتحدة للمرأة في اليمن المتعلقة بالقرار الاممي ٢٢٥٠ المتعلق بالشباب.

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تمت اليوم الجلسة الثالثة والختامية مؤتمر الشباب اليمني لبناء السلام بحضور السيدة دينا زوربا مديرة مكتب الامم المتحدة للمرأة في العراق واليمن السيدة روان عبابنه كبيرة مستشاري الفنيين للجندر من هيئة الامم المتحدة للمرأة مكتب العراق واليمن وبحضور الشباب من مختلف الجمهورية اليمنية ومجموعة من الاستشاريين والخبراء المحليين والدوليين.

هذا وقد بلغ عدد المشاركين في الموتمر أكثر من ٤٠٠ مشارك ومشاركة، شاركت فيه منصة وعي بأكثر من ٤٥ شاب وشابة من حضرموت وشبوة والمهرة.

تم خلال الجلسة الختامية للمؤتمر استعراض العديد من الاجندة منها: خلاصة أعمال الموتمر، مناقشة التوصيات والبيان، واستعراض التوصيات الاخيرة للمبعوث الاممي الخاص لليمن، الشركاء الدوليين، صندوق الامم المتحدة للسكان ومكتب الامم المتحدة للمرأة.

كما كانت هناك العديد من المشاركات و الاستفسارات بين الضيوف والشباب.

هذا وتعتبر منصة شباب وعي أحد المنصات المشاركة حول الجمهورية اليمنية على مستوى كلاً من حضرموت، المهرة وشبوة في مؤتمر الشباب اليمني.