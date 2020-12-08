مخابز تعز تبدأ إضرابا جزئيا احتجاجا على ارتفاع أسعار الدقيق

بدأت المخابز والأفران في مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، إضرابًا جزئيًا عن العمل، احتجاجًا على تدهور العملة المحلية.



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن معظم المخابز والأفران في مدينة تعز أغلقت أبوابها منذ الصباح وحتى الساعة 1 ظهرًا، احتجاجًا زيادة ارتفاع أسعار الدقيق.



وأشاروا إلى أن مالكي المخابز يريدون رفع سعر الرغيف إلى 30 ريالا، بحجة ارتفاع سعر كيس القمح (60 كجم) إلى 20 ألف ريال.



وأدى تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.



وسجل الريال اليمني انهيار غير مسبوق أمام الدولار، منذ بدء الحرب في البلاد، وبلغ سعر الدولار الواحد اليوم الثلاثاء، 900 ريال.



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