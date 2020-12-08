شكرا لبحثكم عن خبر جواد شرف: آخر ابطال جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في ذمة الله والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
-خاص:
انتقل الى رحمة الله في العاصمة عدن، الأحد، التربوي والاعلامي والبطل الشطرنجي الكبير جواد شرف عن عمر ناهز الستين عاما، وورى جثمانه الثرى بعدن.
وجواد شرف لاعب شطرنجي كبير حقق العديد من البطولات المحلية والدولية ،فرديا وجماعيا ، وهو اخر بطل لشطرنج جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ومارس اللعبة نحو 50 سنة كان خلالها علامة شطرنجية بارزة ورمز رياضي كبير.
وبالإضافة الى عملة مدرس في التربية والتعليم مارس جواد شرف الكتابة الرياضية ونشرت مقالاته واخباره في الصحافة المحلية، كما عمل مدة غير قصيرة في التصحيح اللغوي بصحيفة 14 اكتوبر.
وعرف عن جواد شرف ثقافته الواسعة واطلاعه المستمر في كل مجالات الحياة.
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