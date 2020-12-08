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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يطالب المجتمع الدولي بادانة العدوان الايراني على اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
طالب وزير الاعلام معمر الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالقيام بمسئولياتهم في ادانة التدخلات الايرانية في اليمن، ووضع حد لتمادي نظام الملالي، ووقف سياساته التدميرية للامن والسلم الاقليمي والدولي، وسرعة العمل على ادراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب.
وقال " ان اعترافات مسئول الخلية التجسسية التابعة لمليشيا الحوثي كشفت عن معلومات خطيرة تؤكد تواجد خبراء من إيران والمليشيات العراقية ضمن غرف عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الاعداد للهجمات الصاروخية التي تستهدف الجيش الوطني والأحياء السكنية في المناطق المحررة، والأعيان المدنية في دول الجوار".
واشار الارياني الى ان اعترافات مسئول الخلية الحوثية تؤكد أن الدور الايراني في دعم مليشيا الانقلاب الحوثية لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الاعيان المدنية ويذهب ضحيتها المدنيين الابرياء.
وأكد ان العدوان الايراني السافر على اليمن وتدخلاته لدعم الانقلاب وتقويض الدولة واستهداف الجوار، امتداد لاجندة نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، وانتهاك صارخ لمبدأ السيادة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتجاوز صارخ لمواثيق ومبادئ الامم المتحدة وكافة القوانين والاعراف الدولية.
ولفت وزير الاعلام الى ان ضبط الخلية التجسسية مثل ضربة موجعة وجهتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني لمليشيا الحوثي، حيث كان لها دور خطير في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والمساجد ومنازل المواطنين في مدينة مأرب.
وأشاد باليقظة العالية للاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في أداء مهامهم الوطنية وإحباط المخططات الارهابية، وضبط من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المناطق المحررة والنيل من تضحيات جيشنا البطل وشعبنا اليمني العظيم.
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