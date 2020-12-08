شرطة تعز تعد قائمة سوداء بأسماء 35 مطلوبا أمنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعدت إدارة شرطة محافظة تعز قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنيا والمتهمين بجرائم قتل ونهب وقطع طرق وإثارة الفوضى المسلحة داخل المحافظة تمهيدا لضبطهم والقبض عليهم.



وتضمنت القائمة أسماء 35 مطلوبا أمنيا بأوامر ضبط قهري لقيامهم بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتقطع ونهب مواطنين واغاثة واقتحام منازل وقيادة مظاهرات مسلحة وحرابة وقضايا أمنية وجنائية.

واكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المطلوبين يقفون خلف معظم الجرائم و الفوضى والاختلالات الامنية والاشتباكات المسلحة داخل المدينة وقطع الطرق ونهب الاراضي وابتزاز المواطنين والتي ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين.

كما أكد أن الاجهزة الامنية بالتنسيق مع القضاء أعدت القائمة بناء على التحقيقات والادلة المثبتة التي تؤكد ارتكاب المطلوبين للجرائم والفوضى المسلحة داخل المدينة وسيتم بناء على أوامر الضبط القهري ملاحقة وضبط هذه العصابات المسلحة أيا كانت مناصبهم أو وظائفهم العسكرية والمدنية ورفع الغطاء عنهم وعدم التستر عليهم بالتعاون والتنسيق مع قيادة محور تعز التي أبدت تعاونا كبيرا لتمكين الحملات الامنية من ضبطهم وتقديمهم للعدالة.

ودعا مدير شرطة المحافظة المواطنين للإبلاغ عن أي من المطلوبين .. محذرا من التستر عليهم والتي تعد جريمة وفق القانون.