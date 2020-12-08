شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر أساس عدد من المشاريع ويتفقد أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إفتتح محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمديرية شبام، قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى شبام، بكلفة 314 الف و205 دولار بتمويل من السلطة المحلية .



وأطلع محافظ حضرموت من مدير المستشفى الدكتور مرعي ربيع بن طالب، على الخدمات الصحية التي يقدمها المشروع والمتمثلة في معالجة أمراض النساء والتوليد وفحص الحوامل والمشورة للحوامل، وإجراء العمليات القيصرية، مطلعاً على اقسام المشروع التي تضم غرفة الولادة ومشروع دعم الصحة الانجابية، وغرف ما بعد الولادة ومشروع دعم الصحة الانجابية.

ووجه محافظ حضرموت بتجهيز غرفة العمليات والوضع وتأثيث العيادة الخاصة بالنساء والتوليد وكذا غرفة فحص الحوامل، واستكمال توفير كافة الأجهزة والمعدات التي يتطلبها قسم الطوارئ التوليدية.

إلى ذلك إفتتح محافظ حضرموت بمديرية شبام، مشروع بناء الدور الثاني للثانوية شبام للبنات، بكلفة إجمالية 63،145 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة "من حصة مبيعات النفط"، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.

وطاف المحافظ البحسني يرافقه وكيل المحافظة بالقاعات والصفوف الدراسية، مطلعاً على سير العملية الدراسية في الثانوية.

وأكد محافظ حضرموت ان أعمال التوسعة التي شهدتها الثانوية ستسهم في زيادة إقبال الطالبات على التعليم واستقبال عدد أكبر من الطلاب .

وأعلن المحافظ البحسني عن منحتين دراسيتين للطالبات المتفوقات الحاصلات على المركزين الأول والثاني على مستوى الثانوية، على نفقة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مؤكدا ان ذلك يأتي لتشجيع الطالبات على التنافس في التحصيل العلمي.

وفي السياق، وضع محافظ حضرموت ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، حجر الأساس لمشروع المجمع الحكومي بالقطن، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت "من حصة مبيعات النفط".

وأشار محافظ حضرموت إلى أن وضع حجر الأساس للمجمع يأتي في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتأهيل وتطوير عمل السلطات المحلية بالمديريات .. مؤكدا ان المشروع سيسهم في تطوير وتعزيز عمل السلطة المحلية بالمديرية.

إلى ذلك، زار المحافظ البحسني، قصر ومتحف سيئون، في سياق اهتمامه بالآثار والمتاحف ومعالم المحافظة، وتعرف من مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي وصحراء حضرموت الدكتور حسين عيدروس، على الآثار والمعالم التاريخية بالمتحف، والتي تشمل الحلي وأدوات الزينة والمباخر والاواني الفخارية، ونماذج من الكتابات القديمة المدونة على الحجر والخزف.

واطلع محافظ حضرموت في جناح صالة عرض الآثار الإسلامية والمنابر القديمة في العصور الإسلامية بحضرموت، والمقتنيات الأثرية والكسورات الفخارية، ومتحف العادات والتقاليد.

وأكد المحافظ البحسني أهمية الحفاظ على الآثار القديمة والاهتمام بها بوصفها مرجعا مهما يعرّف الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة الأجداد، مشيداً بالآثار والمقتنيات والصور القديمة الموجودة في متحف سيئون، ومجدداً تأكيد دعم السلطة المحلية بالمحافظة لقطاع هيئة المتحف والآثار في سبيل الحفاظ على كافة الآثار بالمحافظة وحمايتها.

كما اطلع محافظ حضرموت بمديرية القطن، على سير أعمال التشطيبات النهائية الجارية في مدرسة العقاد، تمهيدا لافتتاحها.

وتعرف المحافظ البحسني من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم على مكونات المدرسة التي تضم 11 صفا دراسيا، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 93٪، بكلفة إجمالية 465،000 دولار، بتمويل "من حصة المحافظة من مبيعات النفط".

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة بالمحافظة تولي قطاع التربية والتعليم اهتماما خاصا من خلال افتتاح عدد من المشاريع التعليمية على مستوى المحافظة، إلى جانب تأهيلها وتأثيثها بالمستلزمات اللازمة بما فيها المختبرات وقاعات الحاسوب.

وفي نفس الإطار، اطلع المحافظ البحسني ومعه قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني، اليوم بمديرية القطن، على سير العمل في إدارة الأمن بمديرية القطن ومستوى الانضباط، والتشطيبات الجارية في مبنى إدارة الأمن.

وحث المحافظ البحسني الضباط وصف الضباط والجنود على اليقظة والحس الأمني، والحفاظ على استقرار الأمن في المديرية، مشدداً على استشعار المسؤولية في كافة مهامهم الوطنية.

كما اطلع المحافظ على سير الأعمال الإنشائية الجارية في بناء سجن بإدارة أمن المديرية، حاثاً على سرعة استكمال الأعمال الإنشائية وفقاً والمواصفات الفنية.

كما أطلع المحافظ البحسني على سير العمل في مستشفى الحياة العام، وتعرف من إدارة المستشفى على الخدمات الطبية في عيادات الأشعة التلفزيونية والقلب والمخ والاعصاب والعناية المتوسطة للنساء، وسير إجراء العمليات الصغرى، وأقسام الطوارئ، والأشعة والمختبر.

وعلى صعيد متصل تفقد محافظ حضرموت سير العمل الجاري في مشروع بناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها، ومركز رعاية الأمومة والطفولة بمستشفى القطن، الممول من السلطة المحلية بالمحافظة "من حصة حضرموت من مبيعات النفط".

وأكد المحافظ على أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يهتم بالامومة والطفولة ويقدم خدمات صحية لرعاية الأم والطفل، مثمناً الجهود التي تبذل في بالقطاع الصحي.