شرطة السير بوادي حضرموت تنظم دورة تدريبية لـعدد من طلاب مدارس سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، دورة تدريبية لـ 40 طالباً من 13 مدرسة أساسية وثانوية حكومية وأهلية بمديرية سيئون بالتنسيق مع إدارتي شرطة السير والتربية والتعليم بالمديرية.



وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، الى إكساب المشاركين معارف ومهارات لرفع مستوى وعيهم بأهمية التقيد بقواعد وآداب المرور، ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي المروري ، وكيفية التعامل مع الإصابات أثناء الحوادث المرورية وإسعاف المصابين ، وكذا آداب السير على الطريق من منطلق شرعي ، بالإضافة إلى إعطاء لحمة تاريخية عن الحوادث المرورية وشرح مفصل عن حوادث شرطة السير بالوادي للعام 2020م .

وأعرب مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء العقيد فائز العامري، عن سعادته بالتفاعل الإيجابي من قبل الطلاب للمشاركة في هذه الدورة التي تتيح لهم الفرصة للتعرف على الدور المأمول الذي يقع على أنصار المرور القيام به في أوساط مجتمعاتهم المحلية للمساهمة في الحد من حوادث المرور.