محافظ عدن يفتتح مركز غسيل الكلى في مستشفى عبود العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم ، مركز غسيل الكلى في مستشفى عبود العسكري، الذي تم إعادة تأهيلية وتجهيزة بالخدمات الطبية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية.



وعقب الإفتتاح، اشاد المحافظ لملس بالجهود الطبية التي يقدمها دائرة الخدمات الطبية العسكرية للمرضى المدنيين والعسكريين والدور الوطني للمؤسسة الإقتصادية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية التي تستهدف المواطن بدرجة رئيسية في مختلف القطاعات والمجالات بعدن والمحافظات المحررة والتي تحظى دوما بأهتمام ورعاية كبيرة تعكسها كل الإنجازات التي تحققت خلال الفتره الماضية .

بدورهما أوضح القائم بأعمال مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية العميد الدكتور محمد الحمش، ومدير مستشفى عبود العسكري الدكتور الخضر صالح عمر، أن مركز غسيل الكلى سيعمل على نقلة طبية وإنسانية في مسار الخدمات الطبية العسكرية الذي جاء بجهود مشتركة من قبل دائرة الخدمات والمؤسسة الاقتصادية بعد توقف العمل فيه بسبب استهلاك كافة الاجهزة والمعدات الطبية القديمة التي يمتلكها..مشيرين الى أن المركز يمتلك حاليا 15 جهاز يقوم بمرحلته الاولى بإجراء غسيل لعدد 15 مريض بمعدل 90 جلسة في الاسبوع ، وفي المرحلة الثانية سيقوم بغسيل عدد 60 مريض بمعدل 180 جلسة اسبوعيا ، كما سيقدم 15 ألف جلسة سنويا للحد من معاناة المرضى .

من جانبه أشار نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد عبدالكريم صالح ، أن أفتتاح المركز يأتي تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر .. مبينا بأن القطاع الطبي في المؤسسة ساهم في إعادة تأهيل مركز غسيل الكلى من خلال إستيراد محطة غسيل وأجهزة وكراسي خاصة بمرضى الكلى من المانيا ، وأقامة دورات تدريبية للكادر الطبي والمتخصص في القطاع حول كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة ، وتجهيز المركز بالتأثيث اللازم لإستقبال الحالات المرضية ، وذلك ضمن المشاريع العديدة التي تنفذه المؤسسة لخدمة المواطنين بعدن والمحافظات المحررة .

حضر الافتتاح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ، ومدير القطاع الطبي في المؤسسة الاقتصادية الدكتور صالح محسن طالب .