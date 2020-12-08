إنعقاد ندوة بسيئون حول توطين الهدف 16 للتنمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، ندوة حول توطين الهدف 16 من أهداف التنمية " الفرص والتحديات "، نظمتها مؤسسة الشهيد بن حبريش، للتنمية بالشراكة مع منظمة شباب بلا حدود للتنمية والائتلاف المدني للسلام بتمويل منصة المجتمع المدني لبناء السلام.

وتهدف الندوة الى تعريف مجموعة من الشباب والفتيات الأكاديميين ومن قيادات منظمات المجتمع المدني والملتقيات والمنتديات الشبابية والناشطين والناشطات بالهدف 16 فيما يخص السلام والعدالة ومؤسسات قوية ومستدامة. ودعا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، منظمات المجتمع المدني لتبني مثل هذه الندوات التي تسهم في ترسيخ السلام والعدالة ومؤسسات قوية ومستدامة.

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