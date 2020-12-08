محافظ حضرموت يلتقي مدير عام ساه وعدد من مشائخ قبيلة آل جابر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، امس بمدينة سيئون، مدير عام مديرية ساه الشيخ مبارك بن عبودان الجابري، وعدد من أعيان منطقة الردود بمديرية تريم الشيخ حسن كرامه بن عميش الجابري والشيخ صلاح بن قحيز الجابري.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى أبرز احتياجات مديرية ساه ومناطقها ومنطقة الردود بمديرية تريم، في مختلف القطاعات. وأكد المحافظ البحسني حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واهتمامها بمتطلبات جميع المديريات، موجهاً بعدد من المشاريع ذات الأولوية في مديرية ساة ومنطقة الردود بتريم.

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