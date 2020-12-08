انتقالي حضرموت يهنئ التضامن لفوزه ببطولة ابن زايد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 الخليج 365 - رخية هنأ الدكتور محمد جعفر بن الشيخ رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، خلال استقباله، الهيئة الإدارية لنادي التضامن الرياضي، بفوزه بكأس الشيخ محمد بن زايد، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني.

ونظمت القيادة المحلية البطولة، بتعاون مع اتحاد الكرة بساحل حضرموت، احتفاءً بيوم الاستقلال وإحياء لذكرى يوم الشهيد الإماراتي. واستعرض اللقاء، بحضور نائبي رئيس القيادة المحلية للمجلس سالم أحمد بن دغار، والدكتور حسن صالح الغلام العمودي، وضع النشاط الرياضي في محافظة حضرموت. وعرضت الهيئة الإدارية للنادي على القيادة المحلية للمجلس خطة نشاطها للعام المقبل، لتبنيها

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