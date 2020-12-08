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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هندسة الجيش تفكك حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي شرقي الحديدة

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني"الاثنين" تفكيك حقل ألغام زرعته مليشيات الحوثي شرقي مدينة الحديدة، غربي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية ان الفرق الهندسية عثرت على حقل من الألغام والمتفجرات في جوار أحد الأسوار بالخط الدولي في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

وأضاف المصدر أن الفريق الهندسي قام بتفكيك حقل الألغام عقب تأمين المنطقة ونقلها إلى مكان آمن، وتنفيذ عملية مسح شامل تحسباً لوجود أي شبكات ألغام أخرى.

وكانت القوات المشتركة قد فككت في أوقات سابقة حقول من الألغام زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق واسعة من الساحل الغربي، وذلك في إطار الجهود لتأمين حياة المدنيين.