شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يوجه ببطلان قرارات تعيين صادرة من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت السلطات الحكومية قرارات اصدرتها السلطات بعدن وامر محافظ المحافظة فرج البحسني بعدم الاعتراف بها او تنفيذها. وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية عدن قد اصدر قرارا قضى بتغيير مدير عام فرع الهيئة بالمكلا وتعيين بديلا عنه. وقضت توجيهات البحسني ببقاء المدير السابق ورفض التوجيهات الصادرة من عدن.

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