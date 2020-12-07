عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدن تغرق في الظلام بعد خروج كافة المحطات عن الخدمة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكد مهندس فني في مؤسسة كهرباء عدن إن "محطات توليد الكهرباء (عددها 5) في العاصمة المؤقتة عدن خرجت عن الخدمة بالكامل، بسبب نفاد مادة الديزل، منذ الخامسة عصرا".



وذكر أن "محطة الحسوة الكهروحرارية 85 ميجاوات، والتي تشتغل بالمازوت، متوقفة هي الأخرى منذ شهر".

وأضاف: "من المحتمل أن يعود التيار الكهربائي لبعض المناطق في العاصمة بعد 4 ساعات، عقب ضخ آخر كمية ديزل من قاع خزانات شركة مصافي عدن".

وأفاد بأن "المشكلة ستبقى قائمة، ومن المتوقع، خلال الأيام المقبلة، أن تصل ساعات إطفاء التيار الكهربائي إلى 7 ساعات مقابل ساعة ونصف تشغيل".

وتابع أن "40 ألف طن من مادة الديزل ستصل عدن بعد أسبوع، ما يعني استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، خلال الأيام القليلة القادمة".