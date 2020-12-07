شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. خمسة شهداء في تفجير ارهابي بلودر "الأسماء" والان مع التفاصيل

الأخبار عاجل .. خمسة شهداء في تفجير ارهابي بلودر "الأسماء" يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارعاجل .. خمسة شهداء في تفجير ارهابي بلودر "الأسماء" [email protected] اسماء الشهداء هجوم القاعده على نقطة مذخل لودر 1_احمد علي السيد 2_ معين الحنشي 3_ احمد صالح السيد 4_ سالم الشقاع 5_ علي شوعان . روابط ذات علاقة الكازمي: لدينا قوة ضاربة ودخول قوات الجيش عدن و أبين أمر مستحيل صالح السيد :" ننتظر ساعة الصفر ودفاعنا لن يستمر طويلا !؟ صورة وتعليق: شهيدان من حرب أبين العبثية مصادر عسكرية : تشكيل لجنة لإيقاف المعارك في أبين

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. خمسة شهداء في تفجير ارهابي بلودر "الأسماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.