شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل 5 من قوات الحزام الأمني بهجوم للقاعدة في لودر بأبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقتل 5 من قوات الحزام الأمني بهجوم للقاعدة في لودر بأبين الإثنين 7 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ خاص أكدت مصادر محلية مقتل 5 جنود وإصابة اثنين آخرين من قوات الحزم الأمني في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأكدت المصادر أن الجنود قتلوا إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا يتبع قوات الحزام الأمني لودر بالمحافظة. وأوضحت المصادر أن مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة هاجموا الحزام الأمني بقذيفة آر بي جي قبل الهجوم. وتنشط القاعدة منذ أعوام في عدد من مديريات محافظة أبين ومحافظة شبوة القريبة.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقتل 5 من قوات الحزام الأمني بهجوم للقاعدة في لودر بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.