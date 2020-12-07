عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهجرة الدولية تسجل نزوح 204 أسرة يمنية خلال أسبوع

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الأحد، أنها سجّلت نزوح 204 أسرة يمنية جراء تصاعد القتال في عدة محافظات خلال الأسبوع الماضي.



وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، أنه بين 29 نوفمبر الفائت و5 ديسمبر الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 204 أسرة (1224 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من حالات النزوح تم تسجيله في محافظة تعز (74 أسرة)، و مأرب (74 أسرة)، والضالع (26 أسرة).

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى 5 ديسمبر سجلت المنظمة نزوح 27 ألف و930 أسرة مرة واحدة على الأقل، وفق التقرير، لافتًا إلى رصد نزوح ألف و319 أسرة نازحة للمرة الثانية بسبب تصاعد الصراع.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في محافظات مأرب والجوف والحديدة والضالع وتعز، وسط دعوات أممية ودولية بوقف فوري لإطلاق النار والعودة الى طاولة المفاوضات.