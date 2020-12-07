عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسائر حوثية بصعدة.. وإتلاف 1300 لغم بأسبوع

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

قُتل 13 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة صعدة، فيما انتزع مركز "مسام" السعودي أكثر من 1300 لغم.



وقال الجيش اليمني، في بيان، إن عناصر من المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في مديرية باقم، شمال صعدة، قبل أن يتم التصدي لها في كمين محكم.

وأشار البيان، إلى أن الكمين أسفر عن مقتل 13 عنصرا حوثيا وإصابة آخرين، فيما لاذ باقي العناصر المتسللة بالفرار تاركين خلفهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ووفقا للجيش اليمني، فهذه هي خامس محاولة تسلل فاشلة للمليشيا الانقلابية خلال شهر واحد إلى جبهات القوات الحكومية شمال مركز مديرية باقم.

وفي سياق متصل، أعلن مشروع "مسام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، انتزاع 1385 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المنصرم، زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

وذكر المشروع، في بيان، أن الألغام التي انتزعها، منها 49 لغماً مضادة للأفراد، و115 لغما مضادة للدبابات، و1218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ووفقا للبيان، فقد بلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن نحو 201 ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.