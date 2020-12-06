شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتفقد سير الأعمال الإنشائية بمبنى فرع شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمدينة سيئون، سير الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها في مبنى فرع شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت.

وتعرف المحافظ البحسني من مدير فرع شركة النفط بالوادي عبدالرحمن بلفاس إلى نسبة الإنجاز في المشروع البالغة 95٪ والتي تتضمن انشاء مبنى لإدارة الشركة ومبنى لمبيعات النفط، بمساحة إجمالية 3،500 متر مربع. وأشاد محافظ حضرموت بمستوى الإنجاز في تنفيذ الأعمال الانشائية لمشروع مبنى فرع شركة النفط بالوادي، حاثاً قيادة فرع الشركة على مواكبة ربط التطور الانشائي بالتطور التكنولوجي بإدخال أنظمة محاسبية متطورة وأنظمة مراقبة حديثة بالشركة.

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