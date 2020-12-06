شكرا لبحثكم عن خبر وزير العدل يلتقي علي ناصر الهدار لبحث ملفات التأمينات والمعاشات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

التقى الاستاذ علي هيثم الغريب وزير العدل، بكل من الاستاذ علي ناصر الهدار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والاخ علي عبدالله عبدالقادر القاضي مدير عام الشئون القانونية في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والاخ سعيد صالح مثنى المدير العام بالهيئة، بمقر ديوان عام وزارة العدل.

بحث اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالتأمينات والمعاشات، ووضع الأحكام القانونية الكفيلة بإنهاء التفسيرات المتعددة لنصوص القانون، وعلاج المستجدات التي يفرزها الواقع العملي، وحوكمة الحسابات التأمينية، من أجل الحفاظ على أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات.

حضر اللقاء الأستاذ فيصل علوي العولقي وكيل وزارة العدل المساعد