شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يجدد دعمه لمطالب المعلمين ويؤكد مواصلة جهوده في متابعة حقوقهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ -/ خاص:

جدد محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، دعمه الكامل لمطالب المعلمين المشروعة المتمثلة في تسوية وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وقدّر المحافظ لملس جهود معلمي ومعلمات عدن وحرصهم على مستقبل أبنائهم الطلاب وتسيير العملية التعليمية في ظل الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن الكثير من الأسباب، أبرزها تدهور العملة المحلية أمام العملات الخارجية، مؤكداً أن ذلك يعد موقفاً وطنياً يحسب لتلك الفئة المجتمعية الرائدة.

واستعرض المحافظ لملس خلال لقائه اليوم الأحد بقيادة نقابة المعلمين الجنوبيين بعدن، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، خطوات متابعته لمستحقات المعلمين مع الجهات المعنية في الحكومة، مشيراً إلى أن الأمور تسير في مسارها الصحيح .

وأكد المحافظ استمراره في متابعة تنفيذ التزاماته لهم ومضاعفة جهوده لاستخراج حقوقهم الكاملة، وأن جهوده تلك لم ولن تتوقف حتى نيل المعلمين في عدن كامل حقوقهم المشروعة

لافتاً إلى أنه يعمل حالياً على دراسة عدد من الخيارات الهادفة لمساعدة المعلمين وتخفيف عنهم بعضاً من أعباء الحياة اليومية .

وخلال اللقاء تحدث عدد من قيادة النقابة عن المشكلات التي يواجهها قطاع التعليم والتي عكست نفسها على المعلم نفسه، فضلا عن المعاناة التي يعانيها بسبب الغلاء الفاحش في جميع متطلبات الحياة اليومية.

مجددين شكرهم وتقديرهم للاخ المحافظ على وقفته المسوؤلة إلى جانبهم وثقتهم الكبيرة فيه وفي جهوده الساعية لحل مشكلتهم، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقدير معاناتهم والإفراج عن كافة مستحقاتهم .