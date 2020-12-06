تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونسيف.



وفي التدشين أكد أمين عام المجلس المحلي بالمهرة على أهمية إنجاح الحملة لتحصين الاطفال ضد مرض شلل الاطفال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. داعياً المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والتعاون مع الصحية لتسهيل مهامها والدفع بالأطفال لأخذ جرعة اللقاح اللازمة.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصحة أن الحملة تستهدف على مدى ثلاثة ايام تطعيم (24.229) ألف طفل دون سن الخامسة، في كافة مديريات المحافظة ينفذها (365) عامل وعاملة صحية ضمن (199) فريقاً ثابتاً ومتحركاً.