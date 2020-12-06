السلطة المحلية بمأرب تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتكرم 18 مبادرة شبابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

احتفت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، بحفل تكريمي لعدد 18 مبادرة شبابية نفذت خلال العام الجاري، اقامته الادارة العامة لدعم مبادرات المجتمع بديوان عام المحافظة بهدف تشجيع العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية القيمة.



وفي الحفل، أشار وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في ترسيخ الوعي الجتمعي بتكامل المسئوليات وكيف يمكن لكل مواطن ان يبادر بعمل طوعي يخدم مجتمعه ومنطقته ومحافظته ووطنه..مشدداً على ضرورة توعية الناس بأهمية التعليم وتحفيزهم من أجل خلق جيل واعي متسلح بالعلم والمعرفة.

من جهته أشاد مدير عام الإدارة العامة لدعم مبادرات المجتمع بديوان عامالمحافظة طه الشميري، بدور المبادرات المجتمعية الشبابية خلال العام 2020م في مساعدة المجتمع في التغلب على عدد من التحديات وخاصة ما يتعلق بالجانب الصحي والوقاية من الجائحة العالمية فيروس كوفيد 19 وتجنب مخاطره.. مؤكداً أن العام القادم 2021 سيكون عام التنمية المجتمعية في مأرب.

تخلل الحفل فقرات فنية وانشادية وعرض ريبورتاج عن المبادرات التي نفذت بمحافظة مأرب وجرى تكريم اصحابها.